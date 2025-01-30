Şırnak\'tan Van\'a Ambulans Helikopter Sevki

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Şırnak'ta tedavi gören 64 yaşındaki hasta ile Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 28 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 64 yaşındaki aort anevrizması tanılı hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. Zamanla yarışan helikopter, hastayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürdü.

Öte yandan, Bahçesaray Devlet Hastanesine baş ağrısı şikayetiyle başvuran ve yapılan tetkiklerde serebrovasküler hastalık tanısı konulan 28 yaşındaki hasta ise ambulansla helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN