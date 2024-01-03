Sis zincirleme kazaya neden oldu: 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de sis nedeniyle Umurbey beldesi girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Çanakkale Karayolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde kavşakta meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle Çanakkale'de görüş mesafesi düştü. Çanakkale-Lapseki karayolunda da etkili olan sis nedeniyle 17 AAE 062, 34 HKU 315, 17 AY 262, 06 BJ 9982, 34 GBT 757, 26 ADH 009 ve 57 DA 303 plakalı 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, diğer sürücüler durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralılar Zeynep Yılmaz(33), Fatma Aktaş(56), Burhan Yılmazve Rıfat Can Kürüksağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çanakkale'de hastanelere kaldırıldı. Lapseki'den Çanakkale istikametine giden yolda tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde trafik verildi.

Kazanın ardından yol temizlenirken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.