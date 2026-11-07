Şişli'de kaldırıma çıkan kamyonet ağaca çarptı, araç dozerle kurtarıldı - Son Dakika
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Şişli'de kaldırıma çıkan kamyonet ağaca çarptı, araç dozerle kurtarıldı

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Şişli\'de kaldırıma çıkan kamyonet ağaca çarptı, araç dozerle kurtarıldı
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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında kaldırıma çıkan kamyonet ağaca çarptı. Vatandaşların elleriyle iterek kurtarmaya çalıştığı araç, çabanın sonuç vermemesi üzerine dozer yardımıyla çıkarıldı; sürücü yara almadı.

İstanbul Şişli'de kaldırıma çıkarak ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar elleriyle iterek kurtarmaya çalıştı. Araç, dozer yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 MN 4174 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Kamyoneti elleriyle iterek kurtarmaya çalışan vatandaşların çabası sonuç vermeyince araç, dozer yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün yara almadığı kaza ve kamyoneti kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüncelŞişliSon Dakika

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