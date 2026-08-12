Şişli'de Kız Kardeşini Vuran Zanlı Mezarlıkta Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Kız Kardeşini Vuran Zanlı Mezarlıkta Yakalandı

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Nilda Müge Şahin'i vuran Nazir I., mezar ziyareti sırasında yakalandı. Olayda tabancayı denize attı.

Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren şahıs, genç kadının toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalandı. Şahsın yakalandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta kardeşine ilaç almaya giden Nilda Müge Şahin (25), eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından silahla vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Nazir I.'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı, bugün Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda ekipler tarafından Nazir I.'nın genç kadının toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalanmıştı.

Kız kardeşinin, ablası Şahin'in mezarını ziyaret ettiği sırada şüpheliyi görünce polisi aradığı öğrenildi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, olayda kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir noktada denize attığını iddia etti.

Yakalandığı anlar ortaya çıktı

Zanlının yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın ormanlık alanda yakalandığı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince götürüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Kız Kardeşini Vuran Zanlı Mezarlıkta Yakalandı - Son Dakika

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