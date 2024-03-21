Şişli'de korna kavgası kamerada: 'Ben emniyettenim zaten' diyerek böyle saldırdı - Son Dakika
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Şişli'de korna kavgası kamerada: 'Ben emniyettenim zaten' diyerek böyle saldırdı

Şişli'de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.

21.03.2024 22:28  Güncelleme: 22:29
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Şişli'de korna kavgası kamerada: "Ben emniyettenim zaten" diyerek böyle saldırdı

İSTANBUL - Şişli'de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsü seyir halinde olan 34 HBC 213 plakalı araca korna çaldı. Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen 34 HBC 213 plakalı aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi. Öfkelenen 34 HBC 213 plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı. Olay anını anbean kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.

Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.

Kaynak: İHA

Şişli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de korna kavgası kamerada: 'Ben emniyettenim zaten' diyerek böyle saldırdı - Son Dakika

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