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Şişli'de Kuryenin Ölümüyle Sonuçlanan Kaza - Son Dakika
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Şişli'de Kuryenin Ölümüyle Sonuçlanan Kaza

Şişli'de seyir halindeyken yol kenarındaki takside bulunan yolcunun açtığı kapıya çarpan kuryenin ölümüyle ilgili taksi sürücüsüne, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli\'de Kuryenin Ölümüyle Sonuçlanan Kaza
06.01.2024 - 21:07,
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Şişli'de seyir halindeyken yol kenarındaki takside bulunan yolcunun açtığı kapıya çarpan kuryenin ölümüyle ilgili taksi sürücüsüne, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de 26 Aralık tarihinde içerisinde yolcunun da bulunduğu taksi sürücüsü İsa A., müşterisini indirmek için aracını yol kenarına çekti. İddiaya göre, yolcunun inmek için aracın arka kapısını açtığı sırada, seyir halindeki kurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer'e karşı yönden gelen minibüs de çarpınca ağır yaralanan Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ev hapsi kararı

Olaya ilişkin gözaltına alınan taksi şoförü İsa A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliye, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Takside bulunan yolcunun, aracın sol arka kapısını açtığı, seyir halindeki kurye Gezer'in açılan kapıya çarptığı, yere düşen kuryeye karşı yönden gelen minibüsün çarptığı anlar görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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