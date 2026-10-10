Şişli\'de panelvan apartman boşluğuna düştü, pazarcı hafif yaralandı

Şişli'de pazar tezgahlarını toplamak için sokağa gelen pazarcının kullandığı panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak apartman boşluğuna düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarın kurulduğu sokakta tezgahı bulunan Aydın A. isimli pazarcı, 34 VH 3352 plakalı panelvan aracıyla malzemelerini toplamaya geldi. Tezgahların bulunduğu bölüme yanaşmaya çalışan sürücü kontrolünü kaybedince araç apartman boşluğuna düştü. Aydın A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Aydın A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sokağa dökülen malzemeler belediye ekipleri tarafından toplanırken, panelvan da çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

"Yokuş olduğu için pazarda çok düşen oluyor"

Celal Aydın isimli vatandaş kaza yapan sürücünün şoka girdiğini belirterek, "Araba buradan yukarı çıktı, dönecekti pazardan dolayı kaydı, oraya girdi. 65 yaşlarında bir dayıydı. Zaten burada pazarın olması mantıksız. Burası yokuş, burada bayanlar düşüyor, çocuklar düşüyor. Daha önce burada böyle bir kaza olmadı ama yokuş olduğu için pazarda çok düşen oluyor. Ayrıca burada yangın olsa itfaiyenin girme şansı yok. Sürücü şoktaydı, kontrol amaçlı hastaneye gitti, maddi zararı var" diye konuştu.