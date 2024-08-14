Şişli'de sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Şişli'de sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi

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Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde çıkan tartışmada sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ağabey ile kardeşin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

14.08.2024 11:13
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Şişli'de sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde çıkan tartışmada sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ağabey ile kardeşin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şişli'de 10 Mayıs 2024'de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde yaşanan tartışma sırasında sedyeden kalkarak doktorlara saldırdığı iddia edilen Enes Mehmet Özkul ile başka bir doktoru darp ettiği ileri sürülen ağabeyi Burak Özkul'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, doktorlar Orkun Aşık, Fatih Bozgeyik ve Osman Mahmut Sarıyar 'müşteki' sıfatıyla, Burak Özkul ile kardeşi Enes Mehmet Özkul ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Doktorun kafasına tekme attığı aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, olay günü Enes Mehmet Özkul'un geçirdiği trafik kazası nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne, sedye ile doktor Orkun Aşık'ın odasının önüne getirildiği, sedye ile doktorun odasına gireceği sırada tartışma yaşandığı, sonrasında Burak Özkul'un odaya girerek Aşık'ın kafasına tekme attığı anlatıldı.

Sedyeden ayağa kalkıp saldırmaya çalıştığı kaydedildi

Şüpheli Burak Özkul'un doktor Aşık'ın odasından çıkarıldığının ve oradan uzaklaştırıldığının aktarıldığı iddianamede, aradan çok kısa süre geçtikten sonra doktorlar Fatih Bozgeyik ve Osman Mahmut Sarıyar'ın sedye üzerindeki Enes Mehmet Özkul'un yanına geldikleri, yine tartışma sırasında Enes Mehmet Özkul'un ayağa kalktığı ve doktorlara saldırmaya çalıştığı kaydedildi.

Doktorun kendisine küfrederek 'başka hastaneye gidin' dediğini söyledi

Şüphelilerden Burak Özkul'un ifadesine de yer verilen iddianamede, evrakları doktora verdiğinde doktor Aşık'ın ayağa kalktığını, o sırada doktorun dışarıdaki başka hastalarla da tartıştığını, doktora evrakları uzattığında evrakları itelediğini, doktor Aşık'a 'kardeşim motor kazası geçirdi, bakın artık' dediğini, doktorun ise küfürlü şekilde 'başka hastaneye gidin' şeklinde yanıt verdiğini söylediğini belirtti. Şüpheli ifadesinin devamında, kesinlikle doktorun kafasına tekme atmadığını, doktorun devamında 'bana vurdular' şeklinde konuştuğunu ve doktorun kendisine 'sen göreceksin, beyaz kod' şeklinde konuştuğunu söylediği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, 3 müştekinin de şüphelilere yönelik eylemlerinden ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

3'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Burak Özkul'un 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına, şüpheli Enes Mehmet Özkul'un ise 2 kişiye karşı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de sedyeden kalkıp doktorlara saldırdığı iddia edilen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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