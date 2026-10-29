Şişli\'de sürücüyü zorla araca bindirip 80 bin lirasını alan 2 şüpheli tutuklandı

Şişli'de maddi hasarlı trafik kazasının ardından bir sürücü şahıslar tarafından zorla araca bindirerek alıkonuldu. Darp edilen sürücünün cep telefonuna el koyarak hesaplarından yaklaşık 80 bin lira transfer ettiler.

Olay, 24 Ekim 2026 tarihinde Şişli iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Hasarlı trafik kazasına karışan sürücü, diğer şahıslar tarafından zorla araca bindirilerek alıkonuldu. İkamete götürülen sürücü darp edilerek cep telefonuna el konuldu. Şüphelilerin, mağdurun hesaplarından yaklaşık 80 bin lira transfer ettikten sonra kendisini bir alışveriş merkezinin önüne bıraktığı belirlendi.

Fotoğraflı teşhisle belirlendiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmalar ve fotoğraflı teşhis işlemleri sonucunda olayın şüphelilerinin B.P. (27) ve H.S. (22) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İki şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.