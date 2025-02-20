Şişli'de Toprak Kayması: Bina Girişine Düşen Kaya Parçaları Kamerada - Son Dakika
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Şişli'de Toprak Kayması: Bina Girişine Düşen Kaya Parçaları Kamerada

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İstanbul Şişli'de meydana gelen toprak kaymasında, yamaçtan kopan kaya parçaları bir binanın girişine düştü. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görevliler, bu tür olayların yıllardır devam ettiğini ve yetkililere bildirdiklerini ancak hiçbir yanıt alamadıklarını belirtti.

20.02.2025 21:12  Güncelleme: 21:20
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Şişli'de facianın eşiğinden dönüldü: Yamaçtan binanın girişine düşen kaya parçaları kamerada

İSTANBUL - Şişli'de kar yağışının etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan bir binanın girişine düşen kaya parçaları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın arka cephesinde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalık yamaçta yoğun yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Binanın arkasındaki istinat duvarı sağlam kalırken, yamaçtan kopan kaya parçaları binanın giriş kısmındaki boşluğa düştü. Yapılan kontrollerde binada herhangi bir hasar olmadığı belirlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, kayaların düştüğü anlar binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"6-7 senedir kayma olayları başımıza geliyor, sorunlarımızı anlattık ama oralı olmadılar"

Büyük kaya parçalarının önüne düştüğü Erdem Apartmanı'nın görevlisi olan Tayfun Göz, "Bu kaya düşmesi olayını defalarca Şişli Belediyesi'ne bildirdik. Defalarca dilekçe verdik, o dilekçelere hiçbir cevap gelmedi. Sonrasında durumu kaymakamlığa bildirdik. Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdik. Sonuç hala aynı. 6-7 senedir bu kayma olayları başımıza geliyor. Sorunlarımızı anlattık ama hiç oralı olmadılar. Maalesef bize yardımcı olmadılar" diye konuştu.

O anlar Kamerada

Metrelerce yükseklikten binanın giriş kısmına doğru yaşanan toprak kayması aynı binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kayma olayının şiddeti gözler önüne serilirken, o esnada apartmanda bulunan bir kedinin canını zor kurtardığı ve hızlıca kaçtığı görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Toprak Kayması: Bina Girişine Düşen Kaya Parçaları Kamerada - Son Dakika

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