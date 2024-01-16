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Şişli'de yapılan dar alan uygulamasında zanlılar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Şişli'de yapılan dar alan uygulamasında zanlılar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuştepe bölgesinde yapılan dar alan uygulamasında aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca, 6,73 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi. Denetimlerde toplamda 186 kişi, 15 araç ve 19 motosiklet kontrol edildi.

Şişli\'de yapılan dar alan uygulamasında zanlılar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi
16.01.2024 - 03:24,  Güncelleme: 03:26
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Şişli'de, polis ekipleri tarafından yapılan dar alan uygulamasında aranan zanlılar yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00-21.00 sıralarında Kuştepe bölgesinde narkotik - asayiş dar alan uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde, aranan 3 şüpheli ile 6 yoklama kaçağı yakalanırken 6,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimde 186 kişi, 15 araç ve 19 motosiklet denetlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de yapılan dar alan uygulamasında zanlılar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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