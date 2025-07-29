Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü\'nde Yangın Paniği

İstanbul Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çalışanlar dışarı çıkartılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Şişli Belediye Başkanlığı binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerisi dumanla dolarken, bina kısa sürede tahliye edildi. Yangın söndürme sensörleri devreye girerken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri ise çalışmalar sırasında güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL