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Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Eskişehir'de bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Alpu İlçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Aktepe Höyük'te kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

05.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:53
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Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alpu İlçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe Höyük'te kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar sonucu kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 1 adet el detektörü ve muhteviyatı, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet kulaklık, 2 adet manivela demiri, 2 adet kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

İşlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
Kaynak: İHA
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Eskişehir, Jandarma, Alpu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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