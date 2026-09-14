Sivas Divriği'de kayıp bebek soruşturmasında gözaltındaki 6 kişi hakim karşısında - Son Dakika
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Sivas Divriği'de kayıp bebek soruşturmasında gözaltındaki 6 kişi hakim karşısında

Sivas Divriği\'de kayıp bebek soruşturmasında gözaltındaki 6 kişi hakim karşısında
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür aranan 11 aylık bebek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin bugün sorgulamalarının tamamlanarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Anne E.B., bebeği para karşılığı babasının sattığını iddia etmiş, arama çalışmaları ise sürüyor.

- Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür aranan 11 aylık bebek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişi bugün hakim karşısına çıkartılacak.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 2 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçır olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E. B. (27) bebeği para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin itiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak iki gön önce baba Y.B, olayla ilişkisi olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B. gözaltına alındı. Beş kişinin sorgulaması devam ederken şüpheli görülen anne E.B'de geçtiğimiz gün gözaltına alındı. 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından ek süre talep edildi. Gözaltındaki 6 kişinin bugün sorgulamalarının tamamlanarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anne E.B. ilk ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını, bebeğin eşi tarafından verildiğini ileri sürdü. E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B., M.R.B tarafından kurgulandığını iddia etmişti.

Kayıp bebeğin ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Divriği, Hakim, Bebek, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas Divriği'de kayıp bebek soruşturmasında gözaltındaki 6 kişi hakim karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de kayıp bebek soruşturmasında gözaltındaki 6 kişi hakim karşısında - Son Dakika
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