Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor

Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Cayrokopter ve uçuş ekibiyle faaliyet planladı. Havadaki gözlem gücüyle kara ekiplerine destek veren hava aracı, boru hatlarının havadan kontrolünü sağladı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki güvenlik ve asayişi en üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

30.05.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı 20-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında Cayrokopter ve uçuş ekibi ile faaliyet planladı. Bu plan kapsamında, Sivas İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen pervaneli ve döner kanatlı hava aracı, havadaki gözlem gücüyle kara ekiplerine destek verdi. Yapılan faaliyetler sonucunda, Sivas İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan boru hatlarının havadan kontrolü sağlandı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı, hava araçlarının kullanımıyla bölgedeki güvenlik ve asayişi en üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas İl Jandarma Komutanlığına ait Cayrokopter Sivas semalarında göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement