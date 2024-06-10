Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Anız Yakma İçin Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Anız Yakma İçin Uyarıda Bulundu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadı sonrası meydana gelebilecek anız yangınları ile ilgili duyuru yaparak yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, anızın organik yapıya sahip olduğunu ve toprakla karışması gerektiğini vurgulayarak anız yakmanın çevre ve toplum sağlığına zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskün mahallerde işlenmesi durumunda cezanın beş kat artırılacağı ve Orman Kanunu'nun ilgili cezai müeyyidelerinin uygulanacağı duyuruldu.

10.06.2024 13:44
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadı sonrası meydana gelebilecek anız yangınları ile ilgili duyuru yaptı. Yapılan duyuruda yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan hububat hasadı için çiftçileri uyardı. Hasat sonrası tarlada kalan kuru otların yakılmaması için uyarılarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Anızın organik yapıya sahip olduğu ve toprakla karışması gerektiğine dikkat İl Tarım ve orman Müdürü Seyit Yıldız, "İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir" dedi.

Her bir dekar için para cezası

Anız yangınlarının önüne geçilmesi için müdürlük tarafından yapılan duyuruda:

"İlimiz sınırları içerisinde 2024 yılında anız yakmak; Valiliğimizin almış olduğu 2024/02 Sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Valilik Tebliği ile yasaklanmıştır. Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskün mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. İlimiz çiftçilerine duyurulur." İfadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Anız Yakma İçin Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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