Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 20 dekar ekili alan yangında kül oldu - Son Dakika
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 20 dekar ekili alan yangında kül oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arpanın ekili olduğu 20 dekarlık arazi yangında kül oldu. Yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bazı canlılar telef oldu.

27.06.2024 18:21
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20 dekar ekili alan yangında kül oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arpanın ekili olduğu 20 dekarlık arazi yangında kül oldu, yangın evlere sıçramadan söndürüldü

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arpanın ekili olduğu 20 dekarlık arazi yangında kül oldu, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Başyayla köyü Zeki Tarlalar Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre kuru otların yakılmasıyla A.İ.Ş. ve Y.Ş'e ait tarlaya sıçrayan yangında arpa ekili 20 dekarlık alan adeta kül olurken bazı canlılar ise telef oldu. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yangına köy sakinleri traktörlerle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yangın el birliğiyle büyümeden söndürüldü.

"Adeta cehennem gibiydi"

Köy sakinlerinden Mustafa Demirağ, yangının büyük olduğunu ifade ederek, " Çok büyük alev vardı buraya kadar nasıl geldiğimi bilemedim. Büyük bir yangın çıktı itfaiyenin çabalarıyla söndü. Büyük bir facia atlatmış olduk. Dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Anlatılmayacak bir şey. Adeta cehennem gibiydi" dedi.

"Büyük bir felaket önlendi"

Gazi Erdoğan, büyük bir felaketin önlendiğini söyleyerek, " Evlerin yanındaki tarlamız yandı. Çok şükür yangın evlere sıçramadı. Yangın bir dikkatsizlik sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve köylüler tarafından yangın söndürüldü. Büyük bir felaket önlendi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 20 dekar ekili alan yangında kül oldu - Son Dakika

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