Sivas'ın Gemerek ilçesinde yazlık evine giren vatandaş şok oldu - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yazlık evine giren vatandaş şok oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren bir vatandaş, evin içindeki dağılım karşısında hayrete düştü. Hırsızların neredeyse bütün eşyalara zarar verdiği evde musluk başları söküldü, kanepeler kesildi. Vatandaş, polisi arayarak şikayette bulundu ve hırsızların biran önce yakalanmasını istedi.

22.04.2024 20:32
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Yazlığına girdiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde altı ay üzerine yazlık olarak kullandığı evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen polisi aradı.

Kayseri'de yaşayan Osman Karaburun Sivas'ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gitti. Karaburun, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı. Evin bir hayli dağıldığını gören Karaburun, gördükleri manzara karşısında hayretlere düştü. İddialara göre hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi. Musluk başları söküldü, kanepeler kesildi. Bunu gören Karaburun, hemen polisi arayarak şikayette bulundu. Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.

"Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler"

Osman Karaburun, bütün eşyalara zarar verildiğini ifade ederek, " Evimize hırsızlar girmiş. Evimizi talan etmiş. Bütün eşyalara zarar vermişler. Değerli eşyaları almışlar. Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. En kısa sürede bunu yapanı bulacaklar. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Oturma gurubu olsun buzdolabı olsan bütün eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Gemerek ilçesinde yazlık evine giren vatandaş şok oldu - Son Dakika

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