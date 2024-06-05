Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçarak ters döndü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı. Yaralı, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 21:14
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. Lütfü Tek idaresindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - Son Dakika
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