Koyulhisar'da köylüleri yasa boğan olay: Dereye düşen 16 büyükbaş öldü - Son Dakika
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Koyulhisar'da köylüleri yasa boğan olay: Dereye düşen 16 büyükbaş öldü

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Koyulhisar\'da köylüleri yasa boğan olay: Dereye düşen 16 büyükbaş öldü
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Aydınlar köyü kırsalında yayılıma çıkarılan yaklaşık 200 büyükbaştan 70'i, su içmek için indikleri derede yoğun yağışla yükselen suya kapıldı. Hayvanların çoğu çoban ve köylülerce kurtarılırken 16'sı öldü. Köylüler zararın büyük olduğunu belirterek yardım istedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dereye düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

SU İÇMEK İÇİN DEREYE İNDİLER

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar köyü kırsalında yaşandı. Köylüye ait yaklaşık 200 büyükbaş hayvan, köy çobanı tarafından yayılıma çıkarıldı. Su içmek için köydeki dereye inen hayvanlardan 70'i, yoğun geçen yağışlar sonrası debisi artan derede suya kapıldı.

KÖYLÜLER DESTEK BEKLİYOR

Çoban ve köylülerin çabasıyla hayvanların büyük bölümü kurtarılırken 16 hayvan telef oldu. Köy sakinleri, kayıplarının büyük olduğunu belirterek destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
KoyulhisarDoğal AfetAydınlar3. SayfaGüncelSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Koyulhisar'da köylüleri yasa boğan olay: Dereye düşen 16 büyükbaş öldü - Son Dakika
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