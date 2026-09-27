Sivas Şarkışla'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Pınarönü Mahallesi'nde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede otomobil alev topuna döndü. Olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen anaç kullanılamaz hale geldi.