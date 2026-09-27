Sivas Şarkışla'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Sivas Şarkışla'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir otomobil aniden yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Pınarönü Mahallesi'nde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede otomobil alev topuna döndü. Olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen anaç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?