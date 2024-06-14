Sivas'ta 5 Ayda 646 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas sınırları içerisinde bu yılın 5 ayında 646 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi ölürken bin 137 kişi de yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 597 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS