Sivas'ta 5 Ayda 646 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası - Son Dakika
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Sivas'ta 5 Ayda 646 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Sivas sınırları içerisinde bu yılın Ocak-Mayıs döneminde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili istatistikleri açıkladı. 5 ayda 646 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşirken, 11 kişi hayatını kaybetti ve bin 137 kişi yaralandı. Ayrıca, aynı dönemde 597 maddi hasarlı trafik kazası kaydedildi.

14.06.2024 16:58
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas sınırları içerisinde bu yılın 5 ayında 646 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi ölürken bin 137 kişi de yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 597 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 5 Ayda 646 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 5 Ayda 646 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası - Son Dakika
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