Sivas'ta 62 Aranan Şahıs Yakalandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 62 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği tarafından ilçede aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda; uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan toplam 9 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 kişi, kasten öldürme suçundan toplam 10 yıl 12 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, yağma suçundan 9 yıl 25 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, hırsızlık suçundan toplam 26 yıl 7 ay 4 gün hapis cezası bulunan 5 kişi, dolandırıcılık suçundan toplam 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 2 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan toplam 7 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan 3 kişi, silahla tehdit suçundan toplam 3 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan 2 kişi, diğer çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 14 kişi ile ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 29 kişi toplamda 62 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - SİVAS