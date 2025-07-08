Sivas'ta Aranan Şahıs Yakalandı

SİVAS (İHA) Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında 11 Yıl 2 Ay 12 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sivas Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri "Aranan Şahıslara" yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde harekete geçti. Hakkında "Gece vakti, silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde yağma", "mala zarar verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - SİVAS