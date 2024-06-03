Sivas'ta Bir Kişi Baba ve İki Oğlunu Silahla Yaraladı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi, baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı.

İddiaya göre, S.F. isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle B.A.'nın müstakil evine giderek, evin bahçesinde bulunan B.A. ve oğulları O.A. ile S.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken, S.F. bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - SİVAS