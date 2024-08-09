Sivas\'ta çıkan anız yangını vatandaşları alarma geçirdi

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çıkan anız yangını vatandaşları alarma geçirdi. Küreğini yanına alanlar, alevleri söndürmek için bölgeye akın etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Taht ve Köleyeri mevkiinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan anız, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak yayıldı. Yangını gören vatandaşlar, küreklerini alarak alana akın etti. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörlerin de müdahale ettiği yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan el birliğiyle söndürüldü. Yangından yaklaşık 5 bin dönüm alan etkilendi. Altınyayla Kaymakamı Batuhan Kalkan ve Belediye Başkanı Sezai Subaşı, alana gelerek bilgi aldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan ilçe sakinlerinden Mesut Subaşı, "Bir müddet yalnız söndürdüm. Sonra Altınyayla halkı geldi. Hep beraber yangını söndürdük. Yaklaşık 5 bin dönüm alan yandı. Üç yerde yerleşim yeri var. Allah beterinden korusun. Evler tutuşabilirdi. Vatandaş bunu düşünerek anız yakmasaydı iyi olacaktı" dedi. - SİVAS