Sivas'ta Çobanlar ve 600 Koyun Mahsur Kaldı, 35 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Çobanlar ve 600 Koyun Mahsur Kaldı, 35 Koyun Telef Oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle arazide 6 saat mahsur kalan iki çoban ve 600 küçükbaş hayvan, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak 35 koyun telef oldu.

27.11.2024 23:49
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Arazide 6 saat mahsur kaldılar, 35 koyun telef oldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kındıralık Köyü'nde, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle arazide mahsur kalan iki çoban ve 600 küçükbaş hayvan, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yoğun kar yağışının ardından, köyün yüksek kesimlerinde bulunan merada hayvanların yolda ilerleyememesi nedeniyle sürü sahipleri yaklaşık 6 saat arazide mahsur kaldı. Mahsur kalan sürü sahipleri hayvanlarının güvenliği için yetkililere başvurdu. Gürün Kaymakamlığı, Gürün Belediyesi ve Gürün Özel İdaresi ekiplerinin gelmesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hem köydeki vatandaşlar hem de ekipler, iki çoban ve 600 koyunun sağlıklı bir şekilde kurtarılması için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürdü. Gerçekleştirilen 6 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından 35 koyunun 20'si donarak 15'i ise kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Çobanlar ve 600 Koyun Mahsur Kaldı, 35 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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