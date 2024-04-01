Sivas'ta dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

Sivas'ta dehşet anları kamerada: Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı
Sivas'ta boşanma aşamasında ki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin alan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı
SİVAS - Sivas'ta boşanma aşamasında ki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin alan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay Numune kavşakta meydana geldi. T.Ö. ile eşi G.Ö. araç içerisinde tartıştı. Daha sonra araçtan inen T.Ö. eşi G.Ö 'yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bir süre rehin alınan G.Ö. polis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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