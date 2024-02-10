Sivas\'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç aydınlatma direğine çarptı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı

SİVAS - Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Sivas Merkez Diriliş Mahallesi'nde tek taraflı olarak meydana geldi. L.K. Kontörlündeki 58 UD 602 plakalı Opel marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda araçta bulunan şoför L.K., T.H. ve F.C.A. yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.