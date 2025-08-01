Sivas\'ta Düğün Halayı Kavgası: 12 Yaralı

Sivas'ta bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında çıkan halay kavgasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında kız tarafı halay çekerken erkek tarafından bir gencin halaya girmesi tartışmaya neden oldu. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere 12 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların bıçakla yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS