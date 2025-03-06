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Sivas'ta Kaçak Hayvan Operasyonu

Sivas\'ta Kaçak Hayvan Operasyonu

Sivas'ta yapılan operasyonda 4 yılan ve tarantula ele geçirildi, 1 kişiye işlem yapıldı.

06.03.2025 22:38
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Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçak hayvan operasyonu yapıldı. Operasyonda 4 yılan ve tarantulaya el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, hayvan kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçak yılan satışı ihbarı üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda 1 adet Burma pitonu, 2 adet top pitonu, 1 adet red tail boa ve 1 adet tliltocalt vagons tarantula ele geçirildi. Operasyonda kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 kişiye idari işlem uygulanırken, yasadışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi . - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kaçak Hayvan Operasyonu - Son Dakika

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