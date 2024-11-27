Sivas'ta Kapalı Yerleşim Yeri Sayısı 226'ya Düştü

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Sivas'ta ulaşıma kapalı olan yerleşim yeri sayısı 226'ya geriledi

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapalı olan yerleşim yeri 226'ya gerilerken, bin 551 yerleşim yerinin karla kaplı yolları ulaşıma açıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden olmuştu. Kapanan yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatılmış ve gece gündüz çalışmalar yürütülmüştü. Ekiplerin çalışmaları neticesinde; il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 551 yerleşim yerinin yolu kardan temizlendi. Bugün itibariyle il genelinde 226 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu belirtildi.