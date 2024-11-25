Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Çoban ve Koyunlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Çoban ve Koyunlar Kurtarıldı

Sivas\'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Çoban ve Koyunlar Kurtarıldı

Sivas'ın Deliilyas Beldesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle arazide mahsur kalan çoban ve 650 koyun, belediye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Sürü sahibi, belediye başkanına ve ekibine teşekkür ederek herkesin bu tür durumlarda duyarlı olmasını istedi.

25.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:10
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Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsünü Deliilyas Belediyesi misafir etti.

Altınyayla ilçesine bağlı Deliiyas Beldesinde yoğun kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kırsalda mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsünün imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri ve belediyeye ait araçlarla 4 saatlik zorlu çalışmanın sonucunda vatandaşlar ve 650 tane koyun donmaktan son anda kurtularak Deliilyas beldesine getirildi. Donmaktan son anda kurtulan koyunlar belediyeye ait bir garajda koruma altına alındı.

"Hayvanlarımızı ve bizi donmaktan kurtardılar"

Eğer ekipler gelmeseydi biz arazide belki de donarak ölecektik diyen sürü sahibi Beyzade Özkan, "Arazideyken yoğun tipi nedeniyle mağdur kaldık. Deliilyas Belediye başkanı personeli ve belediyeye ait araçları ile bizi donmaktan kurtardı. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun. Herkesin böylesi durumlarda duyarlı olmasını isteriz. Eğer ekip bizi kurtarmaya gelmeseydi dağda kalıp ölebilirdik. Allah kimseyi zor durumda bırakmasın. Başkanımız hayvanlarımız aç kalmasın diye bize yonca gönderdi. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Çoban ve Koyunlar Kurtarıldı - Son Dakika

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