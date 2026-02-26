Sivas'ta Kar Yağışı Yolları Kapadı - Son Dakika
Sivas'ta Kar Yağışı Yolları Kapadı

26.02.2026 09:56
Sivas'ta etkili kar yağışı nedeniyle 432 yerleşim yerinin yolu kapandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle il genelinde 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele kapsamında çok sayıda iş makinesi ve personel ile çalışma yürüten ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz görev yapıyor. Ekiplerin, ulaşımın en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

