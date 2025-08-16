Sivas\'ta Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

Sivas'ta dikkatsizlik nedeniyle kavşakta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Sivas'ta şehir merkezi Toptancılar kavşağında yaşandı. Kazada kontrolsüz şekilde kavşağa giren E.B. sevk ve idaresindeki 58 AN 997 plakalı Mercedes marka otomobil ile A.A sevk ve idaresindeki 34 UL 9124 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS