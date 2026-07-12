Kayalıklarda mahsur kalan bir kişi başarılı operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklarda mahsur kalan bir kişi başarılı operasyonla kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan bir kişi başarılı operasyonla kurtarıldı
12.07.2026 12:19  Güncelleme: 12:31
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında yolunu kaybedip kayalıklara düşen 25 yaşındaki Ö.B., itfaiye ve AKUT ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kırsalda yolunu kaybettikten sonra kayalıklara düşerek mahsur kalan bir kişi, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Akıncılar ilçesinde yaşandı. Doğa yürüyüşüne çıkan Ö.B. (25) iddiaya göre yolunu kaybederek kayalıklara düştü. Düştüğü yerden çıkamayan Ö.B. cep telefonu ile yardım istedi. Akıncılar Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve AKUT ekiplerinin çalışması ile geç saatlerde Ö.B'nin bulunduğu yer tespit edilerek, düzenlenen başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akıncılar, 3. Sayfa, İtfaiye, Sivas, Yaşam, Akut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan bir kişi başarılı operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

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