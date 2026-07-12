Kayalıklarda mahsur kalan bir kişi başarılı operasyonla kurtarıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kırsalda yolunu kaybettikten sonra kayalıklara düşerek mahsur kalan bir kişi, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Akıncılar ilçesinde yaşandı. Doğa yürüyüşüne çıkan Ö.B. (25) iddiaya göre yolunu kaybederek kayalıklara düştü. Düştüğü yerden çıkamayan Ö.B. cep telefonu ile yardım istedi. Akıncılar Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve AKUT ekiplerinin çalışması ile geç saatlerde Ö.B'nin bulunduğu yer tespit edilerek, düzenlenen başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİVAS