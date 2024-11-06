Sivas\'ta Kaza: LPG Tankı Facianın Eşiğinden Döndü

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Sivas'ta yoldan çıkan araç tarlaya uçtu, araçtan koparak fırlayan LPG tankı faciayı önledi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Sivas-Yıldız Beldesi yolu Karaçayır mevkiinde meydana geldi. M.T. sevk ve idaresindeki 60 DJ 366 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçta bulunan LPG tankı koparak fırladı. Tankın araçtan uzak bir noktaya düşmesi, patlama ve yangın ihtimalini azalttı. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.D. ve C.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS