Sivas\'ta mevsimlik işçi taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece yarısı Sivas-Ankara karayolu 35. kilometresinde bulunan Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Bedirli istikametinden gelip kavşağa giren ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 58 AEC 664 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu M.E.B. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savruldu. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.