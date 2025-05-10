Sivas\'ta Minibüs Yangını

Sivas'ta yangın çıkan minibüs, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Hava limanı istikametine yolcu götüren 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - SİVAS