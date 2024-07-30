Sivas\'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere kaza Kandemir Mahallesi Ulu Cami caddesi üzerinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 HB 5051 plakalı otomobil E.Ş. yönetimindeki 58 AFE 640 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü ile yolcu A.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS