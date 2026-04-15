Sivas'ta Okullara Yönelik Tehdit, Şüpheli Gözaltında

15.04.2026 23:19
Sivas'ta sosyal medyada okullara saldırı olacağını paylaşan 10. sınıf öğrencisi gözaltına alındı.

Sivas Valiliği, sosyal medyadan Sivas'ta okullara yönelik saldırı olacağına yönelik paylaşım yapan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

C31K isimli sosyal medya grubunda, "Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız" şeklinde paylaşım yapan bir kişi polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Nisan 2026 Çarşamba günü, bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen menfur saldırıların ardından, söz konusu paylaşımlar büyük bir hassasiyetle ve titizlikle değerlendirilmiş; Emniyet birimlerimiz tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş; 2009 doğumlu, 10. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan, E.A ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

