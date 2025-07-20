Sivas'ta Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi'nde bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. - SİVAS