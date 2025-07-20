Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi'nde bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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