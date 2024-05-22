Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Sivas\'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde görüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

22.05.2024 18:13
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Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gültepe Mahallesi 4 Eylül sanayi sitesi Hafik Caddesi üzerinde meydana geldi. T.D. idaresindeki 58 TD 685 plakalı Peugeot marka otomobil ile F.D. idaresindeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 3 çocuk babası olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan çıkan otomobilin ters yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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