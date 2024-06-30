Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın Mescitli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olan bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.06.2024 23:02
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Sivas'ta virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. M.G. idaresindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Ö.G., T.Y. (5), Cengiz Yıldız (55) ve E.E.G. (2) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune ve Üniversite hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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