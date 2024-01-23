 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden sürücü olay yerinde bulunurken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
23.01.2024 - 17:04,
Abone Ol

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Altınyayla Kavşağı'nda tek taraflı olarak meydana geldi. Tokat'tan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine otomobil almaya gittikleri öğrenilen Tugay Arslan idaresinde ki 60 HA 606 plakalı Toyota marka otomobil Altınyayla Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü Tugay Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunanlardan M.Ö. ise (27) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Altınyayla, Şarkışla, Sivas, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement