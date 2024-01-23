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Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan araçta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı
23.01.2024 - 22:52,
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Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Otomobili almaya gidiyorlardı kaza yaptılar

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Altınyayla Kavşağı'nda tek taraflı olarak meydana geldi. Tokat'tan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine otomobil almaya gittikleri öğrenilen Tugay Arslan idaresinde ki 60 HA 606 plakalı Toyota marka otomobil Altınyayla Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü Tugay Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunanlardan M.Ö. ise yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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