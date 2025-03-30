Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ta merkeze bağlı İnceağa köyünde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde bir samanlıkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı samanlık yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, samanlıkta maddi hasar medyana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.