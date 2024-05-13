3.Sayfa

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Kardeşler Mahallesi 38. Sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki taraf arasında kavga çıktı. İddiaya göre çıkan kavgada B.Y. tabanca kullanarak M.Ö. ve Sadullah Kaya'nın üzerine ateş açtı. Kaya olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. ağır yaralandı. Olay sonrası B.Y. suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.