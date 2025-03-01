Sivas'ta Teravih Namazında Zehirlenme

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Sivas'ta teravih namazında camide kullanılan doğal gaz sobasından zehirlenen 48 kişiyle ilgili Sivas Valiliği tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açılmada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camii içerisinde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre camide bulunan ve doğal gaz ile çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 48 vatandaşımızdan bazıları ambulans, bazıları da kendi imkanları ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne intikal etmiş olup vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize (hiperbarik ünitesi) sevk edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS