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Sivas'ta Tır Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti - Son Dakika
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Sivas'ta Tır Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir tır şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi ve tır tarlaya uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas\'ta Tır Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti
13.01.2024 - 13:15,
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tır şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Tır tarlaya uçarken, sürücü olay yerinde vefat etti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Tokat Karayolunda tek taraflı olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Mustafa Akman idaresindeki Ford marka çekici, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya girdi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çekicinin kapılarının açılmaması üzerine camları kırarak sürücüye ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Tır Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Tır Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti - Son Dakika
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